Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил до конца 2022 года осуществление без разрешений Центрального Банка операций по оплате доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российская финансовая система готова к последствиям деятельности главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, поэтому сейчас не обязательно резко менять проводимую ей политику.
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