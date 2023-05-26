Путин поддержал идею облегчить условия в РФ иностранным инвесторам
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу об упрощении процедуры для нахождения в стране зарубежных инвесторов и специалистов. Эта тема возникла в ходе встречи главы государства с членами общественного объединения среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия».
Один из участников, в частности, предположил сделать для иностранных инвесторов новую категорию виз на три года и возможностью их пролонгации. Как подчеркнул президент, он полностью поддерживает такую идею, однако финальное решение должно быть взвешенным.
Путин в связи с этим рассказал, что затрагивал данную тему в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в частности, речь шла о возможности введение безвизового режима для некоторых стран. Глава МИД акцентировал внимание на вопросе компенсации выпадающих доходов в случае введения новых правил выдачи виз.
Президент заверил участников сегодняшней встречи, что соответствующая работа будет выполнена. Он уже отдал распоряжения на этот счёт.
Владимир Путин был вынужден прервать встречу с «Деловой Россией», чтобы переговорить по телефону с президентом Бразилии. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», канцлер Германии Олаф Шольц также сообщил, что хочет в ближайшее время созвониться с президентом РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru