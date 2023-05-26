Путин поддержал идею облегчить условия в РФ иностранным инвесторам

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу об упрощении процедуры для нахождения в стране зарубежных инвесторов и специалистов. Эта тема возникла в ходе встречи главы государства с членами общественного объединения среднего и крупного бизнеса «Деловая Россия».

Один из участников, в частности, предположил сделать для иностранных инвесторов новую категорию виз на три года и возможностью их пролонгации. Как подчеркнул президент, он полностью поддерживает такую идею, однако финальное решение должно быть взвешенным.