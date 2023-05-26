Экс-министр экономики назвал четыре шага для поддержки малого и среднего бизнеса в России

Для реальной поддержки малого и среднего бизнеса в России требуется улучшение инвестиционного климата в стране, защищенная собственность, существенные налоговые послабления для малого бизнеса, а также судебная реформа. Об этом в беседе с НСН заявил глава партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП, которая на сегодняшний день составляет 20%. Банкир напомнил, что в Китае, США, Италии и Финляндии вклад МСП в ВВП страны составляет 60-70%.