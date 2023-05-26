Экс-министр экономики назвал четыре шага для поддержки малого и среднего бизнеса в России
Андрей Нечаев в разговоре с НСН отметил, что кроме разговоров о поддержке для бизнеса в России почти ничего не делается.
Для реальной поддержки малого и среднего бизнеса в России требуется улучшение инвестиционного климата в стране, защищенная собственность, существенные налоговые послабления для малого бизнеса, а также судебная реформа. Об этом в беседе с НСН заявил глава партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Глава Сбербанка Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП, которая на сегодняшний день составляет 20%. Банкир напомнил, что в Китае, США, Италии и Финляндии вклад МСП в ВВП страны составляет 60-70%.
«Герман Оскарович не открыл Америку – я об этом уже лет 15 говорю. Боюсь, что только усилиями МСП здесь не обойдешься. Потому что на фоне многочисленных разговоров о поддержке малого и среднего бизнеса реально почти ничего не делается. Получить кредит по линии МСП не так просто. Тем более, что там еще нужно вовлечь тот коммерческий банк, где эта компания обслуживается. Но дело даже не только в этом. У нас в целом неблагоприятный инвестиционный климат. Очень низкая защищенность собственности. И особенно часто с этим сталкиваются малый и средний бизнес, когда в его адрес произносят знаменитую магическую фразу: «Делиться надо», - сказал Нечаев.
Он призвал создать существенные налоговые послабления в отношении малого бизнеса и в частности стартапов, а также провести судебную реформу, которая бы помогла начинающим компаниям находиться под реальной защитой государства.
«И «коррупционный» налог часто превышает официальное налогообложение, хотя и оно, с моей точки зрения, является убыточным. Малый бизнес надо максимально освободить от налогов, особенно стартапы. Особенно бизнес в тех направлениях, где есть шанс для прорыва, как, например, IТ-технологии, где на каком-то этапе это было сделано. Налоговая система в отношении малого бизнеса должна быть стимулирующая, а не только фискальная. Нужна судебная реформа для того, чтобы малый бизнес мог получать реальную защиту, а не уже ставшее мемом «басманное правосудие», - подытожил собеседник.
Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала вводить агентские обязанности для малого бизнеса в зависимости от направлений.
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