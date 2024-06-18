Путин поддержал идею доставлять грузы на Дальнем Востоке частной авиацией

По словам главы государства, по Дальнему Востоку в целом нужно осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры. Путин также отметил, что необходимо развивать местные авиалинии.

Президент подчеркнул, что беспилотный авиатранспорт также является крайне перспективным видом транспорта для таких расстояний.

Ранее сообщалось, что россияне этим летом стали чаще отдавать предпочтение экологическим туристическим поездкам, передает «Радиоточка НСН».

