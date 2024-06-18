Путин поддержал идею доставлять грузы на Дальнем Востоке частной авиацией

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение доставлять грузы в малые населенные пункты на Дальнем Востоке частной авиацией. Об этом президент высказался на встрече с жителями Дальнего Востока.

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По словам главы государства, по Дальнему Востоку в целом нужно осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры. Путин также отметил, что необходимо развивать местные авиалинии.

Президент подчеркнул, что беспилотный авиатранспорт также является крайне перспективным видом транспорта для таких расстояний.

Ранее сообщалось, что россияне этим летом стали чаще отдавать предпочтение экологическим туристическим поездкам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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