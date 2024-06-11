СМИ: Россияне стали чаще ездить в экотуры
Россияне этим летом стали чаще отдавать предпочтение экологическим туристическим поездкам, сообщили «Известия».
По данным газеты, рост спроса на такие туры достигает 20%.
Регионами-лидерами в сфере экотуризма стали Карелия, Алтай, Камчатка, Северный Кавказ и Байкал. Туроператоры опасаются, что регионы не смогут удовлетворить растущий спрос из-за дефицита отелей.
Ранее Байкал возглавил топ-5 самых желанных мест для отдыха в России, напоминает 360.ru. Второе место в топе самых желанных туристических направлений у россиян занял Алтай, за него проголосовали 34% опрошенных. Следом идет Дальний Восток. Посетить этот край хотели бы 32% опрошенных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru