СМИ: Россияне стали чаще ездить в экотуры

По данным газеты, рост спроса на такие туры достигает 20%.

Регионами-лидерами в сфере экотуризма стали Карелия, Алтай, Камчатка, Северный Кавказ и Байкал. Туроператоры опасаются, что регионы не смогут удовлетворить растущий спрос из-за дефицита отелей.

Ранее Байкал возглавил топ-5 самых желанных мест для отдыха в России, напоминает 360.ru. Второе место в топе самых желанных туристических направлений у россиян занял Алтай, за него проголосовали 34% опрошенных. Следом идет Дальний Восток. Посетить этот край хотели бы 32% опрошенных.

