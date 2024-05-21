Ейск стал самым недорогим российским курортом в летний сезон 2024 года
Ейск, Витязево и Новороссийск оказались самыми недорогими российскими курортами предстоящим летом из-за более дешевой аренды жилья, сообщили аналитики онлайн-сервиса бронирования «Суточно.ру».
Так, в Ейске арендовать жилье можно за 3,1 тысячи рублей в сутки, а в Витязево и Новороссийске — за 3,9 тысячи рублей в сутки.
Самыми дорогими в этом сезоне стали Зеленоградск (6,6 тысячи рублей в сутки), Светлогорск (5,7 тысячи рублей) и Сочи (5,7 тысяч рублей).
Также сообщается, что после двухлетнего спада туристический рынок Крыма начал восстанавливаться.Туроператоры ждут, что летом число путешественников вырастет на 20–60% год к году. Такой оптимизм основан на итогах майских праздников, во время которых полуостров посетило значительное число отдыхающих.
Малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% предстоящим летом, полуостров приготовил специальные предложения, скидки, интересные идеи для отпуска и готов «побороться» с Краснодарским краем, рассказала председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова «Радиоточке НСН».
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