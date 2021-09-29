Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил благодарность Турции за позицию по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает РБК.

Турецкий вместо Северного. Украина нашла новый «опасный» газопровод

По мнению Путина, в текущей сложной ситуации на европейском газовом рынке газопровод позволяет Турции чувствовать себя увереннее. Он напомнил, что проект работает в полном объеме.

«"Турецкий поток" - это газопроводная система в Турцию, транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменную последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», - заявил президент РФ.

Россия поставляет газ в Турцию по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море. В июле 2021 года директор киевского Центра глобалистики Оксана Ищук заявляла о требовании украинской стороны компенсировать убытки за газопровод «Турецкий поток» и потери южного газового транзита.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПутинЭрдоганТурцияТурецкий Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры