Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку «Турецкого потока»

По мнению Путина, в текущей сложной ситуации на европейском газовом рынке газопровод позволяет Турции чувствовать себя увереннее. Он напомнил, что проект работает в полном объеме.

«"Турецкий поток" - это газопроводная система в Турцию, транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменную последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», - заявил президент РФ.



Россия поставляет газ в Турцию по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море. В июле 2021 года директор киевского Центра глобалистики Оксана Ищук заявляла о требовании украинской стороны компенсировать убытки за газопровод «Турецкий поток» и потери южного газового транзита.