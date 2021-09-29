Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил благодарность Турции за позицию по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает РБК.
По мнению Путина, в текущей сложной ситуации на европейском газовом рынке газопровод позволяет Турции чувствовать себя увереннее. Он напомнил, что проект работает в полном объеме.
«"Турецкий поток" - это газопроводная система в Турцию, транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменную последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», - заявил президент РФ.
Россия поставляет газ в Турцию по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море. В июле 2021 года директор киевского Центра глобалистики Оксана Ищук заявляла о требовании украинской стороны компенсировать убытки за газопровод «Турецкий поток» и потери южного газового транзита.
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