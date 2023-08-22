Путин: По итогам года превышение доходов над расходами составит 2% ВВП

В июле Владимир Путин заявил, что позитивная экономическая динамика является залогом «устойчивости государственных финансов». На совещании по экономисческим вопросам он рассказал, что во втором квартале 2023 года сократился дефицит федерального бюджета. По его словам, дефицит тогда составил...510 млрд рублей, а в целом за январь-июнь – 2,6 трлн рублей.

По итогам второго квартала 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4,9% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает «Радиоточка НСН».

