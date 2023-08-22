Путин: Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира

Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию по паритету покупательной способности, заявил глава государства Владимир Путин на заседании совета по национальным проектам.

Он отметил, что темпы экономического роста в стране устойчивы, несмотря на пессимистически прогнозы извне.

В начале августа Всемирный банк обновил оценку ВВП стран мира на конец 2022 года. По оценкам организации, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира, обогнав Великобританию и ФРГ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с этим заявил, что Россия стала пятой экономикой мира несмотря на безумные санкции и объявленную ей гибридную войну, сообщает «Радиоточка НСН».

