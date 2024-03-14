Песков: Решение по активам Danone приняли по соображениям целесообразности

Временное управление активами компании Danone отменили по соображениям целесообразности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества

Ранее российский лидер Владимир Путин отменил решение о передаче иностранных долей в «дочке» Danone в РФ во временное управление Росимущества, напоминает «Свободная пресса».

«Это связано с такой целесообразностью», — пояснил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в вопросе управления активами не может быть «какой-то тенденции». Власти отдельно рассматривают ситуации, взвешивая все факторы и условия.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:компанияВладимир ПутинДмитрий Песков

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