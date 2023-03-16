Путин отметил эффективность работы фонда поддержки промышленности

Фонд работает эффективно уже на протяжении нескольких лет, отметил российский лидер. По его информации, поддержкой заручились около 1300 проектов на сумму в 400 миллиардов рублей.

При этом фонд был дополнительно докапитализирован правительством на 120 миллиардов рублей, добавил президент.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН объяснил причину нехватки кадров оборонно-промышленного комплекса.

