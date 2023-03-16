Путин отметил эффективность работы фонда поддержки промышленности

Фонд поддержки промышленности работает эффективно, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Россияне смогут пройти бесплатное обучение для работы в ОПК

Фонд работает эффективно уже на протяжении нескольких лет, отметил российский лидер. По его информации, поддержкой заручились около 1300 проектов на сумму в 400 миллиардов рублей.

При этом фонд был дополнительно докапитализирован правительством на 120 миллиардов рублей, добавил президент.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН объяснил причину нехватки кадров оборонно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинПромышленность

Горячие новости

Все новости

партнеры