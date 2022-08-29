Путин учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали»
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали», сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что награждаться новой медалью будут «активные участники строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов её инфраструктуры».
Также глава государства поручил правительству РФ «разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали».
Ранее Путин наградил строителей Байкало-Амурской магистрали, сообщает RT. Советник гендиректора АО «Бамтоннельстрой-Мост» Владимир Лобанов был награждён орденом Александра Невского, а советник председателя совета директоров предприятия Василий Фомин — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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