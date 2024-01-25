Путин одобрил продажу бывших угольных активов олигарха Ахметова

Речь идет о предприятии «Донской антрацит» и шахтоуправлении «Обуховская». Производства расположены на территории Донбасса.

В июле 2023 года в России арестовали активы Ахметова по ходатайству Следственного комитета. Решение принято в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами миллиардера Вооруженных сил Украины.

По информации СМИ, состояние Ахметова на конце 2023 года оценивалось в $6,59 миллиарда. За год его активы потеряли в стоимости 43%, передает «Радиоточка НСН».

