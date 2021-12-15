Путин: Необходимо создать механизмы контроля цен на стройматериалы

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию заявил, что необходимо создать механизм контроля за ценами на строительные материалы. Об сообщает ОТР.

В Минстрое заявили о стабилизации цен на стройматериалы в России

По словам российского лидера, рост цен на стройматериалы может помешать своевременной сдаче объектов по нацпроектам.

Предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Центробанк не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики.

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ФОТО: Kremlin.ru
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