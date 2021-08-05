В Минстрое заявили о стабилизации цен на стройматериалы в России
Цены на строительные материалы в России стабилизировались. Об этом заявила директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина в ходе вебинара «Актуальные вопросы закупок в строительстве».
По словам Тютьминой, резких скачков цен на стройматериалы не отмечается.
«Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, все-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит», — приводит слова директора департамента ТАСС.
Тютьмина добавила, что за текущей ситуацией следит Главгосэкспертиза. Результаты мониторинга передают в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг для принятия превентивных мер, отмечает RT.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал тяжелейшей ситуацию с ценами на стройматериалы, отметив, что мировой рост их стоимости составил 15%, напоминает телеканал «360». При этом вице-премьер пообещал, что правительство начнет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- Суд вынес обвинительный приговор в отношении Калви и Дельпаля
- МКС поменяла ориентацию после инцидента с модулем «Наука»
- Россиянка Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады-2020 в прыжках с шестом
- Суд Украины арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым
- Россиян предупредили о риске утонуть в мусоре
- Россия превзошла по медалям свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио
- Мишустин назначил нового торгового представителя России в Швейцарии
- В Минстрое заявили о стабилизации цен на стройматериалы в России
- Захарова заявила, что Зеленский перешел все «красные линии»
- Белоруссия заявила о наращивании сил НАТО у своих границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru