В Минстрое заявили о стабилизации цен на стройматериалы в России

Цены на строительные материалы в России стабилизировались. Об этом заявила директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина в ходе вебинара «Актуальные вопросы закупок в строительстве».

По словам Тютьминой, резких скачков цен на стройматериалы не отмечается.

«Рост цен на сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, все-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит», — приводит слова директора департамента ТАСС.

Тютьмина добавила, что за текущей ситуацией следит Главгосэкспертиза. Результаты мониторинга передают в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг для принятия превентивных мер, отмечает RT.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал тяжелейшей ситуацию с ценами на стройматериалы, отметив, что мировой рост их стоимости составил 15%, напоминает телеканал «360». При этом вице-премьер пообещал, что правительство начнет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков.

