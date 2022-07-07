Путин назвал выпуск нового «Москвича» непростым вызовом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проект по выпуску автомобилей «Москвич» является непростым вызовом, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что Путин не откажется от покупки нового «Москвича»

На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» глава государства также отметил, что вместо импортозамещения следует стремиться к собственным передовым и перспективным технологиям.

«Вся страна ждёт результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть», - подчеркнул российски лидер.

Ранее автомобильный завод «Москвич» показал первые снимки, на которых запечатлен примерный модельный ряд будущих автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:АвтопромАвтомобильВладимир ПутинМосква
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