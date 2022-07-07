Путин назвал выпуск нового «Москвича» непростым вызовом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проект по выпуску автомобилей «Москвич» является непростым вызовом, сообщает РИА Новости.
На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» глава государства также отметил, что вместо импортозамещения следует стремиться к собственным передовым и перспективным технологиям.
«Вся страна ждёт результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть», - подчеркнул российски лидер.
Ранее автомобильный завод «Москвич» показал первые снимки, на которых запечатлен примерный модельный ряд будущих автомобилей.
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