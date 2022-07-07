Опубликованы первые фотографии новых «Москвичей»
Автомобильный завод «Москвич» показал первые снимки, на которых запечатлен примерный модельный ряд будущих автомобилей, сообщает телеканал «360».
Фотографии новых машин представили как примерный модельный вид на этапе сборочного производства. Среди пяти образцов есть один электромобиль, изображенный в голубом цвете.
До конца 2022 года планируется выпустить не менее 600 машин, в числе которых будут около 200 электромобилей.
17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.
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