Опубликованы первые фотографии новых «Москвичей»

Фотографии новых машин представили как примерный модельный вид на этапе сборочного производства. Среди пяти образцов есть один электромобиль, изображенный в голубом цвете.

До конца 2022 года планируется выпустить не менее 600 машин, в числе которых будут около 200 электромобилей.

17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.

