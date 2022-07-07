Опубликованы первые фотографии новых «Москвичей»

Автомобильный завод «Москвич» показал первые снимки, на которых запечатлен примерный модельный ряд будущих автомобилей, сообщает телеканал «360».

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Фотографии новых машин представили как примерный модельный вид на этапе сборочного производства. Среди пяти образцов есть один электромобиль, изображенный в голубом цвете.

До конца 2022 года планируется выпустить не менее 600 машин, в числе которых будут около 200 электромобилей.

17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что и он сам, и Владимир Путин купят новый «Москвич», если тот получится хорошим.

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ТЕГИ:Автомобили
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