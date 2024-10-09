Путин назвал уровень безработицы рекордно низким
9 октября 202421:41
Российский лидер Владимир Путин заявил, что сегодня безработица в стране находится на рекордно низком уровне, в России ее почти нет. Об этом сообщило РИА Новости.
При этом Путин назвал сложившуюся ситуацию одним из фактором ограничения роста экономики.
Ранее данные Росстата показали, что уровень безработицы в России в августе 2024 года продолжил оставаться на историческом минимуме 2,4% третий месяц подряд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru