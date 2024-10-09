Путин назвал уровень безработицы рекордно низким

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сегодня безработица в стране находится на рекордно низком уровне, в России ее почти нет. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава Минтруда заявил о самой низкой безработице в РФ с 1992 года

При этом Путин назвал сложившуюся ситуацию одним из фактором ограничения роста экономики.

Ранее данные Росстата показали, что уровень безработицы в России в августе 2024 года продолжил оставаться на историческом минимуме 2,4% третий месяц подряд.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияБезработицаВладимир Путин

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