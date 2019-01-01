Путин назвал регионы-лидеры по привлечению инвестиций
Президент, выступая на ПМЭФ - 2019, отметил регионы, которые стали победителями Национального рейтинга инвестиционного климата. Среди них Якутия, Приморский край, Самарскую область, Пермский край, Нижегородскую область, Новгородскую области и ряд других. Они стали лидерами по динамике улучшения инвестиционного климата, сообщает Rambler News Service.
Глава государства обратил внимание на повышение роста здорового соперничества среди регионов за инвестиции, проекты, за предпринимателей. В отмеченных регионах, как сказал Путин, управленческие команды существенно повысили эффективность. Всему этому способствует рейтинг инвестиционного климата.
Владимир Путин особо обратил внимание на успехи по привлечению инвестиций Нижегородской, Ивановской областей, Приморского края, Якутии, Санкт-Петербурга.
В своём выступлении Владимир Путин поставил задачу перед руководителями полномочных представительств федеральных округов, глав территорий более активно работать над привлечением в национальные проекты частных капиталов. Необходимо при этом использовать современные работающие механизмы и потенциал федерального Фонда прямых инвестиций, подчеркнул президент РФ.
Напомним, сегодня на ПМЭФ – 2019 Владимир Путин впервые прокомментировал дело Калви.
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