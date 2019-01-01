Трагедии нет, но деньги из России утекают
Заочная дискуссия Путина и Кудрина на ПМЭФ об оттоке капитала из России.
Владимир Путин не видит трагедии в утечке капитала из России. Такое заявление он сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, где проходит Международный экономический форум. Эту утечку, по мнению главы государства, с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций. Вместе с тем, Путин подчеркнул, что участники деловой жизни нуждаются в предсказуемости ситуации и стабильности и российские власти стараются создавать для бизнеса именно такие условия.
Это заявление Путина стало в какой-то мере ответом на реплику Алексея Кудрина, прозвучавшую там же, на питерском форуме, но чуть раньше. Глава Счётной палаты заявил, что отток капитала из России удвоился и с начала года составляет больше 40 млрд рублей. А причиной тому Кудрин видит арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви. Его арест стал шоком: с одной стороны, его репутация в России неоспорима, а с другой, его «почему-то держат под арестом», - подчеркнул Кудрин. По его словам, 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным. История, по словам Кудрина, повторяется еще с пушкинских времен: богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского, - напомнил глава Счетной палаты сюжет одного из произведений Александра Пушкина, 220 лет со дня рождения которого исполняется как раз сегодня. Подобное происходит и сейчас, поэтому бизнес не доверяет судебной системе, сказал Кудрин.
Согласен с позицией главы Счетной палаты по делу Калви и его последствий для России и бывший министр экономики Евгений Ясин. В эфире НСН он заметил, что высшему руководству было бы полезно обратить внимание на действия некоторых людей в органах безопасности.
«Это для нас тяжелое испытание, связанное с тем, что наши силы безопасности производят своеобразные нападения на иностранцев. Этот иностранец всегда вел себя хорошо по отношению к России. Само по себе это деяние не очень красивое. Это каждый раз приносит ущерб. Мы не знаем, какие будут результаты, но такие неприятные моменты в поведении определенного разряда людей и их друзей в органах безопасности вызывают неприятную реакцию и у нас, и за границей».
О необходимости создания предсказуемых, стабильных и комфортных условий для ведения бизнеса в России Владимир Путин говорит из года в год все сроки своего президентства. И в последнем, февральском Послании Федеральному собранию было говорено: «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй», - указал Владимир Путин, отметив, что уже обращал внимание на эту проблему в одном из предыдущих посланий, однако «ситуация не сильно изменилась».
И дело Калви с оттоком 40 млрд за границу в качестве последствий – самое красочное тому подтверждение. Хотя, конечно, не трагедия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Лидеры России» заняли более сотни высоких должностей
- Более 200 человек простились со спецназовцем Белянкиным
- Москолькова посетила раненного в Косове дипломата
- Вожатая лагеря на Урале ответит за смерть ребёнка
- Путин назначил врио главы Астраханской области из своего резерва