Путин впервые прокомментировал дело Калви

Дело Майкла Калви уже стоило России двукратного увеличения оттока капиталов за рубеж – об этом там же, в Санкт-Петербурге заявил днем ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его данным, напомним, с начала года из России выведено порядка 40 миллиардов долларов. Для бизнеса арест Калви стал шоком: с одной стороны, его репутация в России неоспорима, а с другой, его «почему-то держат под арестом», - подчеркнул Кудрин, по оценке которого, 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным. А по оценке бывшего министра экономики Евгения Ясина, которую НСН приводила накануне, дело в отношении Калви - своеобразное нападение на иностранцев.

«Такие моменты в поведении определенного разряда людей и их друзей в органах безопасности вызывают неприятную реакцию и у нас, и за границей», - заявил НСН Евгений Ясин.



В том же выступлении на питерском форуме Владимир Путин констатировал необходимость очистки силовых структур и судов от недобросовестных сотрудников. Как заявил глава государства, в отношениях бизнеса и правоохранительных органов «логика действий заключается в следующем: дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотреблений правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц».

Какие верные слова и как давно они повторяются! Но Калви на питерский форум поехать не дали. Следователь не разрешил.

