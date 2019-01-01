Путин впервые прокомментировал дело Калви
Американский инвестор, находящийся под домашним арестом в Москве, не смог поехать на экономический форум в Питер – следователь не разрешил.
Дело Майкла Калви – одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику – впервые прокомментировал президент России. Владимир Путин рассчитывает, что дело основателя фонда Baring Vostok будет расследовано «прозрачно, понятно» и с учетом мнений тех, кто защищает его позицию, - заявил глава государства, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
«Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения, вот и все. Чего здесь такого особенного? Посмотрите на то, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100-150 лет тюрьмы – и ничего. Не воруй, веди себя прилично – и дело с концом! Я хочу вам что сказать: есть общепризнанные мировые правила в юриспруденции – пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и г-н Калви. И я очень рассчитываю на то, что все процедуры будут проведены в соответствии с российским законом, публично, прозрачно, а Генеральная прокуратура будет за этим внимательно наблюдать»
Дело Майкла Калви уже стоило России двукратного увеличения оттока капиталов за рубеж – об этом там же, в Санкт-Петербурге заявил днем ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его данным, напомним, с начала года из России выведено порядка 40 миллиардов долларов. Для бизнеса арест Калви стал шоком: с одной стороны, его репутация в России неоспорима, а с другой, его «почему-то держат под арестом», - подчеркнул Кудрин, по оценке которого, 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным. А по оценке бывшего министра экономики Евгения Ясина, которую НСН приводила накануне, дело в отношении Калви - своеобразное нападение на иностранцев.
«Такие моменты в поведении определенного разряда людей и их друзей в органах безопасности вызывают неприятную реакцию и у нас, и за границей», - заявил НСН Евгений Ясин.
В том же выступлении на питерском форуме Владимир Путин констатировал необходимость очистки силовых структур и судов от недобросовестных сотрудников. Как заявил глава государства, в отношениях бизнеса и правоохранительных органов «логика действий заключается в следующем: дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотреблений правом для давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц».
Какие верные слова и как давно они повторяются! Но Калви на питерский форум поехать не дали. Следователь не разрешил.
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