Путин назвал ключевые задачи в экономике РФ на 2023 год
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевой задачей для российской экономики на 2023 год является снижение бедности и неравенства, рост реальных доходов граждан, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что необходимо добиться сокращения разрыва в потенциале регионов, ключом к повышению доходов назвал высокий экономический рост и новые хорошо оплачиваемые рабочие места.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он также указал на необходимость защиты материнства и детства, поддержки семей и сбережение народа.
По словам российского лидера, следует вывести взаимодействие с ключевыми партнёрами РФ на новый уровень, устранить ограничения в логистике и финансах, обеспечить рост внешней торговли и инвестиционного взаимодействия.
По мнению президента, ключевыми задачами на следующий год также должны стать укрепление технологического суверенитета и движение к лидерству по основным направлениям в этой сфере, опережающий рост обрабатывающей промышленности, обеспечение финансового суверенитета.
Кроме того, следует продолжить развитие инфраструктуры, привести в порядок региональные трассы, продолжать решать вопросы строительства жилья и улучшения жилищных условий россиян.
Ранее Путин заявил, что расчёт Запада на разрушение российской экономики не оправдался, сообщает RT.
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