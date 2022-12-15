Путин заявил о снижении бедности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в третьем квартале уровень бедности в стране снизился до 10,5%, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он отметил, что доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились.

«Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть и ещё раз скажу, что речь идёт именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал приоритетом работы властей выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БедностьРоссиянеРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры