Путин заявил о снижении бедности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в третьем квартале уровень бедности в стране снизился до 10,5%, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он отметил, что доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились.
«Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть и ещё раз скажу, что речь идёт именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин назвал приоритетом работы властей выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства, сообщает RT.
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