Путин заявил о снижении бедности в России

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он отметил, что доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились.

«Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть и ещё раз скажу, что речь идёт именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал приоритетом работы властей выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства, сообщает RT.

