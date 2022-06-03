В Китае заявили, что Запад терпит поражение в экономической войне с Россией
Антироссийская коалиция Запада терпит поражение в экономической войне с РФ. Об этом пишет Global Times.
Китайское издание, оценивая ситуацию с западными санкциями, отмечает, что «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул. Причем случилось это еще до объявления шестой волны антироссийских ограничений, пишет «Свободная пресса».
«Появляются все новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями», — отмечается в материале.
Между тем Washington Post пишет, что Китай планирует оказать Москве финансовую помощь в обход санкций Запада. По данным издания, лидер КНР Си Цзиньпин дал соответствующие поручения. Пекин хочет найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки Москвы, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- СМИ: Подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержали
- В Китае заявили, что Запад терпит поражение в экономической войне с Россией
- В Госдуме предложили ввести скидки на услуги ЖКХ на время отключения горячей воды
- Антонов: Новые санкции против России усугубляют состояние дел в мире
- В Тихом океане начались масштабные учения ВМФ России
- СМИ: Китай намерен помочь России финансово в обход западных санкций
- В США признали, что «изолировать» Россию не удалось
- АТОР: отмечается рост интереса россиян к турам в Катар
- Финансист: серьезных последствий продажи КНР госдолга США не будет
- Байден выступил за ужесточение контроля за оборотом оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru