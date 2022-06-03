В Китае заявили, что Запад терпит поражение в экономической войне с Россией

Китайское издание, оценивая ситуацию с западными санкциями, отмечает, что «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул. Причем случилось это еще до объявления шестой волны антироссийских ограничений, пишет «Свободная пресса».

«Появляются все новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями», — отмечается в материале.

Между тем Washington Post пишет, что Китай планирует оказать Москве финансовую помощь в обход санкций Запада. По данным издания, лидер КНР Си Цзиньпин дал соответствующие поручения. Пекин хочет найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки Москвы, отмечает телеканал «360».

