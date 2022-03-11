Компания Mars прекратит инвестиции, импорт и экспорт в России

«Мы решили сократить наш бизнес и переориентируем наши усилия в России. <...> Мы приостанавливаем новые инвестиции и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из нее. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», — подчеркнули в американской компании.

Всю прибыль от бизнеса в РФ Mars направит на гуманитарную помощь жителям Украины, пишет Газета.ру.

Компания Mars — производитель продуктов длительного хранения, популярных сладостей и кормов для животных. В частности, Mars принадлежат бренды Whiskas, Pedigree, Orbit, M&M’s и другие, отмечает РЕН ТВ.

