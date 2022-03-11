Компания Mars прекратит инвестиции, импорт и экспорт в России

Компания Mars приостановит инвестиции на территории России, импорт и экспорт в страну и из нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление производителя.

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«Мы решили сократить наш бизнес и переориентируем наши усилия в России. <...> Мы приостанавливаем новые инвестиции и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из нее. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», — подчеркнули в американской компании.

Всю прибыль от бизнеса в РФ Mars направит на гуманитарную помощь жителям Украины, пишет Газета.ру.

Компания Mars — производитель продуктов длительного хранения, популярных сладостей и кормов для животных. В частности, Mars принадлежат бренды Whiskas, Pedigree, Orbit, M&M’s и другие, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:компанияРоссия
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