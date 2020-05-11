Путин назначил дату готовности плана восстановления экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинету министров выработать общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов населения и экономики страны. Документ размещён на официальном сайте Кремля.

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К работе должны быть привлечены региональные власти и объединения предпринимателей. Ответственными за выполнение поручения главы государства назначены председатель правительства Михаил Мишустин и губернаторы, передаёт RT.

План действий должен быть готов к 1 июня. Ранее стало известно, что федеральное правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом.

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ФОТО: Kremlin.ru
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