Путин назначил дату готовности плана восстановления экономики
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинету министров выработать общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов населения и экономики страны. Документ размещён на официальном сайте Кремля.
К работе должны быть привлечены региональные власти и объединения предпринимателей. Ответственными за выполнение поручения главы государства назначены председатель правительства Михаил Мишустин и губернаторы, передаёт RT.
План действий должен быть готов к 1 июня. Ранее стало известно, что федеральное правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru