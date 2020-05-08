Финансист назвал сроки и условия возвращения рубля к докризисным показателям

«Я считаю, что такое быстрое возвращение рубля к докризисным уровням – это возможный вариант развития событий, но на данный конкретный период времени этот вариант именно возможный, не более. Потому что сохраняется огромное количество неизвестных в мировой и глобальной экономике, российской в том числе. Неизвестно, с какой все-таки скоростью мы будем выходить из режима самоизоляции, как быстро будут перезапускаться мировые экономики, потому что большинство общемировых прогнозов пока сводятся к тому, что в 2020 году мировая экономика покажет отрицательные значения. Соответственно, бурного роста, именно быстрого восстановления увидеть не получиться. Поэтому это действительно возможный вариант, но крайне положительный, крайне позитивный, что-то из разряда экономического чуда. Он возможен, но пока что маловероятен. Я думаю, что наш рубль все-таки будет постепенно восстанавливать свои значения, и, возможно, ближе к концу года, даже к весне следующего года, примерно приблизится к тем уровням, которые мы видели до кризиса. И это при условиях, если не будет новых шоков экономического кризиса, потрясений и торговых войн, будет спокойно восстанавливаться нефть, мировая и российская экономики», – отмечает он.

Ранее врио председателя правительства Андрей Белоусов заявил о вступлении России в сложный период экономической жизни. С данным заявление Белоусов выступил на совещании с президентом Путиным, посвященном обсуждению мер поддержки экономики и социальной сферы.

Еврокомиссия ранее передавала, что экономика РФ пострадает в два раза сильнее, чем после введения санкций в 2015 году. Объем ВВП России может снизиться на 5%. Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что российская казна может потерять 4 трлн рублей.

