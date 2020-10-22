Путин: макроэкономические показатели в РФ приемлемы

Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, заявил президент РФ Владимир Путин,

По словам президента, экономика восстанавливается. Это видно по перерабатывающей промышленности и сельскому хозяйству, экспортным отраслям, передает РИА Новости.

«У нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые», - сказал Путин и привел для сравнения цифры. Так, сокращение экономики России во втором квартале было 8%, в США - 9%, а в еврозоне - 14,5-14,7%.

Он также призвал скорректировать меры господдержки ряда отраслей, малого и среднего бизнеса.

В среду Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что в мировой экономике возможны новые острые проблемы. Он отметил, что процессы ее восстановления крайне неустойчивы и она может столкнуться с новыми острыми проблемами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Он подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей отразится на глобальной экономике.

