Путин: макроэкономические показатели в РФ приемлемы
Макроэкономические показатели в РФ сейчас приемлемые, заявил президент РФ Владимир Путин,
По словам президента, экономика восстанавливается. Это видно по перерабатывающей промышленности и сельскому хозяйству, экспортным отраслям, передает РИА Новости.
«У нас макроэкономические показатели в принципе приемлемые», - сказал Путин и привел для сравнения цифры. Так, сокращение экономики России во втором квартале было 8%, в США - 9%, а в еврозоне - 14,5-14,7%.
Он также призвал скорректировать меры господдержки ряда отраслей, малого и среднего бизнеса.
В среду Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что в мировой экономике возможны новые острые проблемы. Он отметил, что процессы ее восстановления крайне неустойчивы и она может столкнуться с новыми острыми проблемами.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Он подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей отразится на глобальной экономике.
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