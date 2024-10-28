Нечаев предупредил о «сворачивании» среднего бизнеса из-за ставки ЦБ

Высокая ставка Центробанка в 21% может привести к «сворачиванию» деятельности малого и среднего бизнеса, чего нельзя сказать про госкомпании, заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в разговоре с НСН.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре ключевая ставка может вырасти до 23%. По ее словам, одним из ключевых аргументов в пользу повышения ставки стало отсутствие признаков замедления инфляции. На этом фоне глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация может остановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за высокой ключевой ставки. По его словам, сегодня стоит вопрос либо прекращения экспорта самолетов, средств ПВО, кораблей и другой высокотехнологичной продукции «Ростеха», либо «необходимо что-то предпринимать». Нечаев отметил, что госкомпаниям не грозит банкротство.