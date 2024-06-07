Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

По его словам, индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей, затем соотношение будет расти, сказал Путин.

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Сейчас МРОТ в России составляет около 19 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 18,5%.

Работодатели сегодня различными премиями и выплатами доводят зарплату до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон, а работники при этом не могут рассчитывать на повышение базового оклада, заявил ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН.


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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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