Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей
К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.
По его словам, индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей, затем соотношение будет расти, сказал Путин.
Сейчас МРОТ в России составляет около 19 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 18,5%.
Работодатели сегодня различными премиями и выплатами доводят зарплату до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон, а работники при этом не могут рассчитывать на повышение базового оклада, заявил ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Свердловской области третий день ищут двух пропавших детей
- Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей
- Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года
- Путин: Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля
- СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России
- Путин поручил принять закон о креативных индустриях
- Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией
- Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море
- Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ
- Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru