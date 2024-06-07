Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей

К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

По его словам, индексация МРОТ будет привязана к общему росту зарплат в экономике. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей, затем соотношение будет расти, сказал Путин.