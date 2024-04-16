«Много вопросов»: Нилов поддержал приравнивание минимальной зарплаты к МРОТ
Ярослав Нилов заявил НСН, что работодатели премиями доводят зарплату до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон, а работники не могут рассчитывать на повышение оклада.
Работодатели сегодня различными премиями и выплатами доводят зарплату до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон, а работники при этом не могут рассчитывать на повышение базового оклада, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН.
В России планируют установить размер минимальной зарплаты на уровне МРОТ. И это без учета премий, выплат и других надбавок, отмечается в законопроекте, внесенным в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду». Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года устанавливается в сумме 19 242 рубля в месяц. Нилов инициативу поддержал.
«Мое отношение позитивное. Это давняя дискуссия, что считать минимальным заработком. С одной стороны, у нас есть минимальный размер оплаты труда. Но при начислении удерживается подоходный налог, на руки человек может получать меньше. Есть различные премии и стимулирующие выплаты, которые позволяют минимальный заработок доводить до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон. Этот вопрос обсуждается не первый год. В целом я с этим согласен, буду поддерживать инициативу, профсоюз с этим также согласен», - отметил он.
По его словам, в регионах сегодня часто случается так, что базовый оклад меньше МРОТ.
«Базовый оклад сегодня в структуре зарплаты не должен меньше 70% быть для госслужащих. А, например, в одной из сельских поликлиник я общался с персоналом. Они говорят, что толку в повышении зарплаты нет, так как оклад меньше МРОТ. Из-за этой схемы изменения, которые происходят, сегодня их не касаются. У нас разная система оплаты труда, это все давняя история. К величине МРОТ тоже много вопросов», - заключил собеседник НСН.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году, поручение опубликовано на сайте Кремля. Таким образом, речь идет о росте минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, передает «Радиоточка НСН».
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