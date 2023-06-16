Путин: К 2025 году планируется удвоить объем перевозок по маршруту «Север-Юг»
16 июня 202315:32
К 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по маршруту «Север-Юг». Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что коридору «Север-Юг» будут уделять особенное внимание.
Ранее, в мае, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что грузопоток по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг» увеличится на 35% в 2023 году по сравнению с прошлым годом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru