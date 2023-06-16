Путин: К 2025 году планируется удвоить объем перевозок по маршруту «Север-Юг»

Он отметил, что коридору «Север-Юг» будут уделять особенное внимание.

Ранее, в мае, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что грузопоток по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг» увеличится на 35% в 2023 году по сравнению с прошлым годом, сообщает «Радиоточка НСН».

