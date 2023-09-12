Путин исключил принятие кардинальных решений для укрепления курса рубля
Российские власти не будут принимать никаких кардинальных решений касательно укрепления курса рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей в данном вопросе, и отметил, что все факторы находятся под контролем.
Путин также назвал своевременным решением увеличение Центробанком ключевой ставки и указал на то, что это важный фактор для снижения инфляционных рисков.
Ранее заместитель главы регулятора Алексей Заботкин заявил, что Центробанк России не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров 15 сентября. Он объяснил возможность такого шага сохраняющимися серьёзными проинфляционными рисками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru