Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

«Если смотреть вперед, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года», — поделился чиновник в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Орешкина, из-за восстановления цен на нефть увеличится экспорт, а повышение ключевой ставки Центробанка и другие меры регулятора будут сдерживать кредитование и отток капитала.

Помощник президента объяснил ослабление рубля снижением нефтяных цен и восстановлением импорта после переориентации торговых потоков на юг и восток. В совокупности текущий счет платежного баланса стал слабее и добавил волатильности валютному рынку.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал, что экономика России по итогам года вырастет более чем на 2%, пишет RT.

