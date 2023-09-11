Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден
Пик ослабления рубля пройден, факторы складываются в пользу укрепления российской валюты. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, передает РИА Новости.
«Если смотреть вперед, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года», — поделился чиновник в кулуарах Восточного экономического форума.
По словам Орешкина, из-за восстановления цен на нефть увеличится экспорт, а повышение ключевой ставки Центробанка и другие меры регулятора будут сдерживать кредитование и отток капитала.
Помощник президента объяснил ослабление рубля снижением нефтяных цен и восстановлением импорта после переориентации торговых потоков на юг и восток. В совокупности текущий счет платежного баланса стал слабее и добавил волатильности валютному рынку.
Между тем глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал, что экономика России по итогам года вырастет более чем на 2%, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru