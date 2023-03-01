Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

В сообщении говорится, что в эксплуатацию были введены девять последних станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики» и «Печатники», а также «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Президент в режиме видеосвязи поздравил москвичей и власти столицы с запуском, а также поблагодарил сотрудников метрополитена и метростроевцев за работу. Путин отметил, что планы по созданию этого метрокольца существовали еще в советский период, но долгое время по разным причинам оставались на бумаге.

Отмечается, что БКЛ - это 70 км линий, 31 станция и три электродепо. Таким образом, это крупнейшая стройка в России, а также один из крупнейших в мире проектов метростроения, которые были реализованы за последние десятилетия. Например, протяжённость прежнего «чемпиона» – Второй кольцевой линии Пекинского метро, составляет всего 57 км.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН посоветовал москвичам и гостям столицы побывать на каждой станции Большой кольцевой линии метро.

