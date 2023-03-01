Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что в эксплуатацию были введены девять последних станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики» и «Печатники», а также «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
Президент в режиме видеосвязи поздравил москвичей и власти столицы с запуском, а также поблагодарил сотрудников метрополитена и метростроевцев за работу. Путин отметил, что планы по созданию этого метрокольца существовали еще в советский период, но долгое время по разным причинам оставались на бумаге.
Отмечается, что БКЛ - это 70 км линий, 31 станция и три электродепо. Таким образом, это крупнейшая стройка в России, а также один из крупнейших в мире проектов метростроения, которые были реализованы за последние десятилетия. Например, протяжённость прежнего «чемпиона» – Второй кольцевой линии Пекинского метро, составляет всего 57 км.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН посоветовал москвичам и гостям столицы побывать на каждой станции Большой кольцевой линии метро.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Власти Кубани опровергли информацию об эвакуации из Ейска
- В Киеве заявили, что решения уходить из Артемовска нет
- Журналиста NBC включили в базу «Миротворца» за репортаж из Крыма
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ситуации под Артемовском
- Российские военные предотвратили массированную атаку дронов на Крым
- Неопознанный объект в небе напугал власти Киевской области
- В Кремле не верят, что Украина не наносит удары по России
- Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
- Билетный агрегатор оштрафовали за утечку данных клиентов
- Пригожин сообщил о кровопролитных боях за Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru