Главный архитектор Москвы назвал самые интересные станции БКЛ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН посоветовал москвичам и гостям столицы побывать на каждой станции Большой кольцевой линии метро.

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«Сложно назвать метро в мире, где было бы такое отношение к архитектуре, как в Москве. Ни для никого не секрет, что в московском метрополитене все была классная архитектура. Столичное метро – это срез эпох, машина времени, с помощью которой можно совершать путешествие и ведь, как менялся стиль, вкусы, взгляды. Мы и сейчас стараемся делать актуальную архитектуру, отражающую дух времени», - сказал Кузнецов.

Сергей Кузнецов отметил, что столичные власти не допускают проходных станций метро и каждая несет в себе отпечаток дизайнерской мысли.

«У нас много интересных станций на Большой кольцевой линии. Из того, что я считаю самыми удачными – «Мневники» и «Терехово». Очень классная станция «Нагатинский затон», где была долгая дискуссия, вызванная ярким дизайном с рыбами, мозаиками. Были даже дебаты заменить название станции. Мы не допускаем проходных станций метро, которые были бы заштатными. Они все несут яркий или более скромный отпечаток дизайнерской мысли. К примеру, «Кунцевская» довольно утилитарная станция, тем не менее решена в интересном приеме», - отметил Кузнецов.

Проект Большого кольца метро предполагает 31 станцию общей протяженностью около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

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ФОТО: РИА Новости
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