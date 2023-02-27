Главный архитектор Москвы назвал самые интересные станции БКЛ

«Сложно назвать метро в мире, где было бы такое отношение к архитектуре, как в Москве. Ни для никого не секрет, что в московском метрополитене все была классная архитектура. Столичное метро – это срез эпох, машина времени, с помощью которой можно совершать путешествие и ведь, как менялся стиль, вкусы, взгляды. Мы и сейчас стараемся делать актуальную архитектуру, отражающую дух времени», - сказал Кузнецов.

Сергей Кузнецов отметил, что столичные власти не допускают проходных станций метро и каждая несет в себе отпечаток дизайнерской мысли.

«У нас много интересных станций на Большой кольцевой линии. Из того, что я считаю самыми удачными – «Мневники» и «Терехово». Очень классная станция «Нагатинский затон», где была долгая дискуссия, вызванная ярким дизайном с рыбами, мозаиками. Были даже дебаты заменить название станции. Мы не допускаем проходных станций метро, которые были бы заштатными. Они все несут яркий или более скромный отпечаток дизайнерской мысли. К примеру, «Кунцевская» довольно утилитарная станция, тем не менее решена в интересном приеме», - отметил Кузнецов.

Проект Большого кольца метро предполагает 31 станцию общей протяженностью около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

