«Астрономические». Путин оценил запасы «Газпрома»

Во время общения по видеосвязи с сотрудниками компании по случаю её 30-летия, он привёл в пример Бованенковское и Харасавэйское месторождения, объём разведанных запасов которых составляет 4,9 трлн кубических метров и около двух трлн, соответственно.

«Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях «Газпрома», которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что планы «Газпрома» отвечают национальным интересам России как одного из центров многополярного мира, сообщает RT.

