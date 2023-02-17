«Астрономические». Путин оценил запасы «Газпрома»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что объём запасов «Газпрома» - астрономические для любой страны, сообщает РИА Новости.
Во время общения по видеосвязи с сотрудниками компании по случаю её 30-летия, он привёл в пример Бованенковское и Харасавэйское месторождения, объём разведанных запасов которых составляет 4,9 трлн кубических метров и около двух трлн, соответственно.
«Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях «Газпрома», которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира», - указал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что планы «Газпрома» отвечают национальным интересам России как одного из центров многополярного мира, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru