Путин: Решение сохранить «Газпром» как единый комплекс оказалось верным

Он отметил, что «Газпром» развивался, а также поддерживал ряд других отраслей и целые регионы. По словам главы государства, «Газпром» стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста.

Так, по итогам прошлого года добыча газа составила более 412 млрд кубометров. При этом в страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил свыше 100 млрд кубометров газа, сообщает НСН.

