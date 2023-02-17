Путин: Решение сохранить «Газпром» как единый комплекс оказалось верным

Решение сохранить «Газпром» как единый стратегический комплекс оказалось стратегически верным. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе поздравления работников компании с 30-летием.

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Он отметил, что «Газпром» развивался, а также поддерживал ряд других отраслей и целые регионы. По словам главы государства, «Газпром» стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста.

Так, по итогам прошлого года добыча газа составила более 412 млрд кубометров. При этом в страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил свыше 100 млрд кубометров газа, сообщает НСН.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинГазпром
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