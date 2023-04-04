Путин: Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2 раза с 2014 года

Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем в 2014 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

Он отметил, что Россия добилась не только роста производства, но и смогла увеличить экспорт. Такие показатели говорят о высоком качестве российской продукции, добавил Путин.