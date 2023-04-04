Путин: Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2 раза с 2014 года

Рост производства сельхозпродукции составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем в 2014 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

Он отметил, что Россия добилась не только роста производства, но и смогла увеличить экспорт. Такие показатели говорят о высоком качестве российской продукции, добавил Путин.

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Жителям западных стран «предложили перейти с салата и помидоров на репу», но даже за ней им придется обратиться к России. Об этом российский лидер Владимир Путин говорил ранее, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Также Путин отмечал, что в России должны быть созданы такие товары, которые бы стали национальной гордостью страны.

Комментируя санкции против России, глава государства вспомнил пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Путин отметил, что российский урожай значительно превышает европейские показатели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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