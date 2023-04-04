Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали

Часть зерновой сделки до сих пор не реализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В марте Москва согласилась продлить зерновую инициативу, которая предусматривает вывоз сельхозпродукции из портов Украины, на 60 дней.

Как отметил Песков, недавно представители ООН заявляли, что продолжают контакты со сторонами сделки относительно выполнения второй части договоренностей, касающейся снятия ограничений для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции.

«Собственно, чего мы и ожидаем, потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована», — подчеркнул представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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