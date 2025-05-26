Путин: Экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

На встрече с представителями деловых кругов России он отметил, что экономика страны росла, несмотря на весьма сложные условия.

«Конечно, это ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов России», - сказал российский лидер.

Ранее эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева заявила «Радиоточке НСН», что ключевая ставка Центробанка РФ в 21% ставит под угрозу выживание малого и среднего бизнеса.

