Путин: Экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

Экономика России стала четвёртой в мире по паритету покупательной способности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Банки истерят!»: Грозит ли автодилерам в России массовое банкротство

На встрече с представителями деловых кругов России он отметил, что экономика страны росла, несмотря на весьма сложные условия.

«Конечно, это ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов России», - сказал российский лидер.

Ранее эксперт по антикризисным программам и систематизации бизнеса Оксана Игнатьева заявила «Радиоточке НСН», что ключевая ставка Центробанка РФ в 21% ставит под угрозу выживание малого и среднего бизнеса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПредпринимателиРоссияЭкономикаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры