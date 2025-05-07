«Апрель по сравнению с прошлым апрелем сократился, но апрель по сравнению с мартом вырос. Мы впервые в этом году перепрыгнули планку в 100 тысяч продаж в месяц. Рынок в апреле немного ожил все-таки. Рынок автомобилей с пробегом просел всего на 3%. Мы надеемся, что дна достигли в середине марта, теперь отталкиваемся. Я не думаю, что 30-50% дилеров закроются, как многие пророчат», - рассказал он.

По его словам, пока массовых закрытий дилеров не происходит, но это возможно на фоне «истерик» банков.

«Закрываются глубоко убыточные дилерские центры в том случае, если бренд никак не поддерживает дилерскую сетку. Вторая история, когда дилеры вынуждены оптимизировать бизнес, закрывать убыточные локации. Бывают отказы от целого региона: например, «КлючАвто» полностью отказался от Сибири, закрыл все локации в Омске, Новосибирске. Но пока это не носит какого-то массового характера. Если ситуация будет восстанавливаться, критической истории мы не увидим. Если опять пробьем дно, тогда мы увидим закрытия. Больше в этом будут виноваты банки, которые уже начинают истерить по поводу кредитов дилеров, требовать досрочного погашения и так далее. Мы практически уверены, что во второй половине года начнется полноценное восстановление рынка. Если банки дождутся, кто-то отсеется, как в любой кризис, но это не будет критичной величиной», - заключил собеседник НСН.

Ранее россиян напугали новостями о скором уходе с рынка целого ряда китайских автобрендов. Так, дилеры и аналитики уверены, что до десяти китайских компаний уйдут из России до конца 2025 года из-за снижения спроса и роста конкуренции. Дилеры будут отказываться от продления контрактов с китайскими брендами, которые генерируют убытки, передает «Радиоточка НСН».

