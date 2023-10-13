Путин: Курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России
13 октября 202317:18
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru