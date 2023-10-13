Путин: Курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, всё дело в валютном регулировании.

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