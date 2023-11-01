Путин: доходы россиян растут выше инфляции

Заработная плата россиян увеличивается темпами выше уровня инфляции, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в среду, 1 ноября.

Инфляция не в норме: ЦБ повысит ключевую ставку с целью охладить «кредитный бум»

По словам главы государства, за восемь месяцев реальные доходы граждан выросли на 7,5%.

Путин указал на исторически низкий уровень безработицы. Сейчас она составляет около 3%, уточнил президент.

Центральный банк России 27 октября резко поднял ключевую ставку - с 13% до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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