Путин: доходы россиян растут выше инфляции
Заработная плата россиян увеличивается темпами выше уровня инфляции, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в среду, 1 ноября.
По словам главы государства, за восемь месяцев реальные доходы граждан выросли на 7,5%.
Путин указал на исторически низкий уровень безработицы. Сейчас она составляет около 3%, уточнил президент.
Центральный банк России 27 октября резко поднял ключевую ставку - с 13% до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru