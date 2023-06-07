Путин допустил, что ВВП России вырастет на 1-2% в 2023 году

ВВП России по итогам 2023 года может вырасти, несмотря на замедление мировой экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает пресс-служба Кремля.

ВВП России в апреле вырос впервые за год

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Путин, важно по максимуму использовать «открывающиеся возможности». По словам президента, необходимо сосредоточиться на достижении технологического, финансового суверенитета России, создании оптимальной кооперации и логистики, улучшении инфраструктуры. Также Путин призвал сфокусироваться на снижении неравенства и бедности.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 14–17 июня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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