Путин допустил, что ВВП России вырастет на 1-2% в 2023 году
ВВП России по итогам 2023 года может вырасти, несмотря на замедление мировой экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает пресс-служба Кремля.
«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%», — подчеркнул российский лидер.
Как отметил Путин, важно по максимуму использовать «открывающиеся возможности». По словам президента, необходимо сосредоточиться на достижении технологического, финансового суверенитета России, создании оптимальной кооперации и логистики, улучшении инфраструктуры. Также Путин призвал сфокусироваться на снижении неравенства и бедности.
ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 14–17 июня, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru