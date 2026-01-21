Песков: Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме

Он отметил, что встреча спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе также не была публичной.

«Все вопросы... остаются, и обсуждаются в закрытом режиме», - ответил представитель Кремля на просьбу раскрыть подробности встречи.

Ранее Песков заявил, что не может подтвердить появившиеся в СМИ предположения о якобы планирующейся в Давосе встрече Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

