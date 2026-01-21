Население не поймет: Зачем Польша отказалась от определений «муж» и «жена»
Александр Асафов заявил НСН, что Евросоюз штрафует Польшу за нарушение общепринятых норм, это касается и нетрадиционных отношений.
Польша много лет отказывалась принимать европейскую ЛГБТ-повестку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), но получала за это штрафы, рассказал НСН политолог Александр Асафов.
Определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг". Власти объяснили, что такие изменения необходимы для того, чтобы выдавать свидетельства о браке лицам одного пола, которые заключили союз в других странах, но хотят легализовать его в Польше. Асафов уверен, что опцию «муж» и «жена» оставят, так как местное население новшество не оценит.
«Это неоднозначное решение для Польши, даже любой польский политик однозначно будет против. Польша – это страна с католическим мировоззрением, которое всегда против таких инициатив. Обычно Польша не принимала такие вещи, ее за это штрафовали, это продолжалось много лет. Странно, что начался процесс в обратную сторону. Возможно, это сделают лишь опцией, не заменой. Да, это соответствует нормам Евросоюза. Но я напомню, что Польша даже свою валюту отстояла, там не зона евро. Конечно, эта ситуация вызовет обширную общественную дискуссию, для польского менталитета это негативное решение», - отметил он.
Суд ЕС ранее обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, несмотря на то, что польское национальное законодательство не предусматривает такую форму семьи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам подсказали, как не заразиться вирусами от устриц
- Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию
- Население не поймет: Зачем Польша отказалась от определений «муж» и «жена»
- Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»
- «Чемодан без ручки»: Почему Трамп сдал курдов в Сирии
- Песков: Вопросы по Украине обсуждаются в закрытом режиме
- Споры про сборы: Как выход «Аватара 3» изменил подсчет кассы теневого проката
- В Новосибирске два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ
- США задержали седьмой танкер в Карибском море, нарушающий блокаду Венесуэлы
- Приставы завели на Чубайса новое производство об аресте активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru