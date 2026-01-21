Польша много лет отказывалась принимать европейскую ЛГБТ-повестку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), но получала за это штрафы, рассказал НСН политолог Александр Асафов.

Определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг". Власти объяснили, что такие изменения необходимы для того, чтобы выдавать свидетельства о браке лицам одного пола, которые заключили союз в других странах, но хотят легализовать его в Польше. Асафов уверен, что опцию «муж» и «жена» оставят, так как местное население новшество не оценит.