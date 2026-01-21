Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»

Он отметил, что проблему налогов малого бизнеса, о которой заявил индивидуальный предприниматель, Владимир Путин может обсудить на совещании с правительством, запланированном на 21 января.

«Действительно, есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно», - заключил представитель Кремля.

Ранее владеющий пекарней «Машенька» Денис Максимов рассказал, что из-за перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС его бизнес может закрыться к маю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

