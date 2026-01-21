Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»
Власти Московской области находятся в контакте с обратившимся на прямую линию президента РФ Владимира Путина владельцем пекарни «Машенька». Как сообщает RT, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что проблему налогов малого бизнеса, о которой заявил индивидуальный предприниматель, Владимир Путин может обсудить на совещании с правительством, запланированном на 21 января.
«Действительно, есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно», - заключил представитель Кремля.
Ранее владеющий пекарней «Машенька» Денис Максимов рассказал, что из-за перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС его бизнес может закрыться к маю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
