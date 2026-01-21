Приставы завели на Чубайса новое производство об аресте активов

Данные поступили приставам из столичного Арбитражного суда. На счета Чубайса наложен обеспечительный арест на общую сумму около 11,9 млрд рублей. На основании этих материалов было открыто исполнительное производство.

«Предмет исполнения - наложение ареста», - говорится в документе.

В декабре «Роснано» подала иск против своих бывших руководителей о взыскании убытков по проекту Crocus в размере 11,9 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Суд арестовал счета Чубайса и других ответчиков, всего по этому делу привлекли 13 человек.

