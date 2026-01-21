Приставы завели на Чубайса новое производство об аресте активов
Судебные приставы открыли новое исполнительное производство об аресте имущества в отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.
Данные поступили приставам из столичного Арбитражного суда. На счета Чубайса наложен обеспечительный арест на общую сумму около 11,9 млрд рублей. На основании этих материалов было открыто исполнительное производство.
«Предмет исполнения - наложение ареста», - говорится в документе.
В декабре «Роснано» подала иск против своих бывших руководителей о взыскании убытков по проекту Crocus в размере 11,9 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Суд арестовал счета Чубайса и других ответчиков, всего по этому делу привлекли 13 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приставы завели на Чубайса новое производство об аресте активов
- Онищенко не увидел в России фильмов про «нормальную семью»
- «Доплачивать покупателю!»: Кому государство сможет продать убыточный аэропорт «Домодедово»
- США депортировали 3 млн мигрантов за первый год президентства Трампа
- Режиссер Войтинский назвал главные качества кинопродюсера
- В России планируют заменить 19 тысяч лифтов в 2026 году
- В Москве женщина угнала снегоуборочную машину
- Самолет Uzbekistan Airways аварийно сел в Красноярске
- Онищенко оценил вероятность пандемии «болезни Х»
- В России возмутились дополнительным медосмотрам для водителей старше 65 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru