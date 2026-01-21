Приставы завели на Чубайса новое производство об аресте активов

Судебные приставы открыли новое исполнительное производство об аресте имущества в отношении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

«Втирался в доверие»: В Госдуме назвали причину «запоздалого» преследования Чубайса

Данные поступили приставам из столичного Арбитражного суда. На счета Чубайса наложен обеспечительный арест на общую сумму около 11,9 млрд рублей. На основании этих материалов было открыто исполнительное производство.

«Предмет исполнения - наложение ареста», - говорится в документе.

В декабре «Роснано» подала иск против своих бывших руководителей о взыскании убытков по проекту Crocus в размере 11,9 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Суд арестовал счета Чубайса и других ответчиков, всего по этому делу привлекли 13 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:Судебные ПриставыАнатолий Чубайс

Горячие новости

Все новости

партнеры