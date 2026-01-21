США задержали седьмой танкер в Карибском море, нарушающий блокаду Венесуэлы
В Карибском море был задержан нарушающий блокаду Венесуэлы танкер Sagitta. Об этом в соцсетях заявило Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM).
Отмечается, что, по оценке американских властей, около 70% нефтяного экспорта Венесуэлы приходится на суда «теневого флота».
«США полны решимости гарантировать, что нефть, покидающая Венесуэлу, будет поставляться надлежащим образом и на законных основаниях», - говорится в сообщении.
Это уже седьмой танкер, захваченный США. По данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, судно Sagitta ходит под флагом Панамы. Оно внесено в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США пока не освободили россиян, захваченных на танкере «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
