США задержали седьмой танкер в Карибском море, нарушающий блокаду Венесуэлы

В Карибском море был задержан нарушающий блокаду Венесуэлы танкер Sagitta. Об этом в соцсетях заявило Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM).

СМИ: Захват танкера «Маринера» стал сигналом Трампа Путину

Отмечается, что, по оценке американских властей, около 70% нефтяного экспорта Венесуэлы приходится на суда «теневого флота».

«США полны решимости гарантировать, что нефть, покидающая Венесуэлу, будет поставляться надлежащим образом и на законных основаниях», - говорится в сообщении.

Это уже седьмой танкер, захваченный США. По данным сервиса по отслеживанию судов VesselFinder, судно Sagitta ходит под флагом Панамы. Оно внесено в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США пока не освободили россиян, захваченных на танкере «Маринера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
